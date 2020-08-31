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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки 6 человек умерли от COVID-19

В Киеве за сутки 6 человек умерли от COVID-19


фото: reuters
В столице уже 13 370 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки наличие вируса подтвердили у 277 человек. Среди них 17 детей.

Заболели 138 женщин, 122 мужчины, 12 девочек (2-17 лет) и 5 мальчиков (8 -13 лет). Среди новых больных - 9 медиков.

Шесть заболевших скончались. Всего от осложнений от вируса умерли 208 киевлян.

В больницы попали 32 пациента.

Выздоровели за сутки 20 человек. Всего переболели 4 339 киевлянин.

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