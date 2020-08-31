В Киеве за сутки 6 человек умерли от COVID-19
31 августа, 2020, 11:30
В столице уже 13 370 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
За минувшие сутки наличие вируса подтвердили у 277 человек. Среди них 17 детей.
Заболели 138 женщин, 122 мужчины, 12 девочек (2-17 лет) и 5 мальчиков (8 -13 лет). Среди новых больных - 9 медиков.
Шесть заболевших скончались. Всего от осложнений от вируса умерли 208 киевлян.
В больницы попали 32 пациента.
Выздоровели за сутки 20 человек. Всего переболели 4 339 киевлянин.
- За 30 августа COVID-19 в Украине подтвердили у еще 2 141 человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос