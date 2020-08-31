У 23 депутатов Рады обнаружили коронавирус, - Разумков

31 августа, 2020, 12:22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что 23 депутата болели или болеют COVID-19

Об этом он рассказал на согласительном совете ВР, передает Еспресо.TV .

"В Верховной Раде на сегодня мы имеем 23 коллеги, которые заболели, или сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате Рады", - сказал Разумков.

Он обратил внимание глав фракций и групп и комитетов на эпидемзащиту на заседаниях.

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"Давайте ответственно относиться и к себе, и к коллегам рядом. В зале нужно быть в маске, мы демонстрируем нашу ответственность и отношение к этому процессу", - подытожил Разумков.