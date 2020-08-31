У 23 депутатов Рады обнаружили коронавирус, - Разумков
31 августа, 2020, 12:22
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что 23 депутата болели или болеют COVID-19
Об этом он рассказал на согласительном совете ВР, передает Еспресо.TV .
"В Верховной Раде на сегодня мы имеем 23 коллеги, которые заболели, или сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате Рады", - сказал Разумков.
Он обратил внимание глав фракций и групп и комитетов на эпидемзащиту на заседаниях.
Читайте также: Нардеп-"слуга" с Одесчины заболел COVID-19
"Давайте ответственно относиться и к себе, и к коллегам рядом. В зале нужно быть в маске, мы демонстрируем нашу ответственность и отношение к этому процессу", - подытожил Разумков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос