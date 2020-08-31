Турецкий клуб согласовал контракт с форвардом "Шахтера"
31 августа, 2020, 17:26
Форвард донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде определился со своим будущим
Об этом сообщает Fanatik.
В ближайшее время 27-летний Кайоде подпишет контракт с "Ризеспор", за который выступает украинский защитник Николай Морозюк.
В прошлом сезоне Оларенважу Кайоде провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2023 года.
- В 2018 году "Шахтер" выкупил у "Манчестер Сити" контракт нигерийского форварда Оларенважу Кайоде.
- 28 августа руководство турецкого "Ризеспор" начало переговоры относительно трансфера форварда "Шахтера" Оларенважу Кайоде.
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