Турецкий клуб согласовал контракт с форвардом "Шахтера"

31 августа, 2020, 17:26

Форвард донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде определился со своим будущим

Об этом сообщает Fanatik.

В ближайшее время 27-летний Кайоде подпишет контракт с "Ризеспор", за который выступает украинский защитник Николай Морозюк.

В прошлом сезоне Оларенважу Кайоде провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2023 года.

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