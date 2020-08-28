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Espreso.tvСпортПокупают форварда: турецкий клуб начал переговоры с "Шахтером"

Покупают форварда: турецкий клуб начал переговоры с "Шахтером"


фото: hurriyet.com.tr
Руководство турецкого "Ризеспор" начало переговоры по трансферу форварда "Шахтера" Оларенважу Кайоде

Об этом сообщает Ajansspor.

Подробности общения клубов пока не сообщаются. Нигерийский форвард провел прошлый сезон за турецкий "Газиантепспор" на правах аренды.

В прошлом сезоне Оларенважу Кайоде провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2023 года.

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