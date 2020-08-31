Степанов инициировал проверки в больницах, принимающих больных COVID-19

31 августа, 2020, 10:39

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что получил информацию относительно необеспечения средствами больниц

Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, для этого предусмотрено 15,6 млрд грн.

"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Подчеркиваю, в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - отметил он.

За 30 августа COVID-19 подтвердили у еще 2 141 человека.