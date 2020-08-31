 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтепанов инициировал проверки в больницах, принимающих больных COVID-19

Степанов инициировал проверки в больницах, принимающих больных COVID-19


фото: glavcom
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что получил информацию относительно необеспечения средствами больниц

Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, для этого предусмотрено 15,6 млрд грн.

"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Подчеркиваю, в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать