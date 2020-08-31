"Если не сдерживать вспышки": в Киеве назвали условие, при котором город может попасть в "оранжевую" зону карантина

31 августа, 2020, 11:52

Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает возможным попадание города в "оранжевую" зону карантина

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 277 новых случаев COVID-19.

"Если не сдерживать эпидемию, не применять стабилизационные меры по вспышкам, может (Киев попасть в "оранжевую" зону, - ред.)", - сказал Рубан.

В столице уже 13 370 подтвержденных случаев COVID-19.