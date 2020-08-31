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Espreso.tvОбщество"Если не сдерживать вспышки": в Киеве назвали условие, при котором город может попасть в "оранжевую" зону карантина

"Если не сдерживать вспышки": в Киеве назвали условие, при котором город может попасть в "оранжевую" зону карантина


фото: reuters
Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает возможным попадание города в "оранжевую" зону карантина

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 277 новых случаев COVID-19.

"Если не сдерживать эпидемию, не применять стабилизационные меры по вспышкам, может (Киев попасть в "оранжевую" зону, - ред.)", - сказал Рубан.

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