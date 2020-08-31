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Espreso.tvМирЛукашенко уволил посла Беларуси, поддержал пересчет голосов на выборах

Лукашенко уволил посла Беларуси, поддержал пересчет голосов на выборах

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой был уволен с занимаемой должности за "ненадлежащее выполнение служебных обязанностей"

Об этом сообщает издание "Наша Нива".

"Указом Лукашенко Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за "ненадлежащее выполнение должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Ранее посол выступил за пересчет голосов на президентских выборах и проведение открытых судебных заседаний в отношении тех, кто бил мирных демонстрантов и провоцировал силовиков.

  • Напомним, что ранее посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирной демократической революции у себя на родине, потом его уволили.

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