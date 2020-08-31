Лукашенко уволил посла Беларуси, поддержал пересчет голосов на выборах
31 августа, 2020, 20:47
Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой был уволен с занимаемой должности за "ненадлежащее выполнение служебных обязанностей"
Об этом сообщает издание "Наша Нива".
"Указом Лукашенко Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за "ненадлежащее выполнение должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Ранее посол выступил за пересчет голосов на президентских выборах и проведение открытых судебных заседаний в отношении тех, кто бил мирных демонстрантов и провоцировал силовиков.
- Напомним, что ранее посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирной демократической революции у себя на родине, потом его уволили.
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