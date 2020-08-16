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Espreso.tvМирПосол Беларуси в Словакии поддержал революционеров

Посол Беларуси в Словакии поддержал революционеров

Игорь Лещеня
Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирной демократической революции у себя на родине. Он является первым из действующих белорусских дипломатов, кто выступил с подобным заявлением

Видео с его обращением в ночь с 15 на 16 августа 2020 обнародовала белорусская служба Радио Свобода, передает Еспресо.TV.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. В одной из фотографий месива с синяков и крови мы узнали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - сказал он.

По его словам, "сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века.".

Посол отметил, что "МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам". "Силовики стараются не допустить вмешательства во внутренние дела страны извне", - добавил он.

Лещеня не согласен с такой позицией и больше ее не будет поддерживать.

Также чиновник уверен в демократическом будущем Беларуси, где будет учитываться мнение "различных политических сил", и выразил солидарность с бастующими.

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Ковальского завода тяжелых штамповок"! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - подчеркнул дипломат.

  • Игорь Лещеня является старейшим из действующих белорусских дипломатов. Свою карьеру он начинал еще при СССР.
  • Работал послом Беларуси в Израиле и Египте. Был советником президента.

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