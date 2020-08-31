Горсовет Ивано-Франковская обжалует в суде отнесение города к "красной" зоне карантина, - Марцинкив

31 августа, 2020, 11:11

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать постановление правительства о делении на карантинные зоны

Об этом в видеообращении заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного суда, который ранее признал, что установление правительством карантина противоречит законам Украины.

"Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена "красная" зона. В частности это будет иск в Киевский окружной административный суд", - заявил он.

Он отметил, что надо соблюдать социальные требования, но нельзя "убивать экономику".

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, как будет реагировать власть на включение в "красную" зону.