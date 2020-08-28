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Espreso.tvОбществоС 1 сентября дети не пойдут в школы и детсады, - мэр Ивано-Франковска по поводу отнесения города к "красной зоне"

С 1 сентября дети не пойдут в школы и детсады, - мэр Ивано-Франковска по поводу отнесения города к "красной зоне"


фото: kyivcity.gov.ua
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, как будет реагировать власть на включение в "красную зону"

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"Это решение поддерживаю. Кстати, очередной раз мы об этом решении узнаем из интернета. Такой способ принятия решений неприемлем в демократической стране. Хотели бы, чтобы нас приобщали как органы местного самоуправления. Я считаю, что критерии также несправедливы, потому что один из них - заполненность коек пациентами, у которых есть подтвержденный COVID-19 и у которых есть пневмония. Но в Ивано-Франковске всегда будет большее количество заполненных коек, потому что везут пациентов с Раховского района, из соседней Тернопольской области ", - сказал мэр города .

Он добавил, что обратился к премьеру пересмотреть эти критерии, которые являются "чрезвычайно субъективными".

По его словам, в Ивано-Франковске на коронавирус тестируют восемь лабораторий.

"Увеличилось количество тестирований, в среднем тестируем 600 - 700 человек в день. И это количество постоянно растет. Люди обеспокоены, сегодня вышли перевозчики, предприниматели, которые протестуют по поводу этих ограничений. Мы приняли решение, что общественный транспорт продолжает работать, но в режиме спецрейсов . А что касается школ и детских садов, то мы не будем подвергать опасности. Очевидно, с 1 сентября дети не пойдут в школы ", - заявил Марцинкив.

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