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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: нардепа Ионову не пускают на заседание комиссии о якобы поддельным экспертизам

Дело Шеремета: нардепа Ионову не пускают на заседание комиссии о якобы поддельным экспертизам

31 августа нардепа от фракции "ЕС" Марию Ионову не пропустили на заседание Центральной экспертно-квалификационной комиссии, где происходит рассмотрение жалоб на так называемых "экспертов-психологов" по вопросам сравнения видео с "психологией походки"

Об этом сообщил адвокат Леонид Маслов в Facebook.

"Прямо сейчас народного депутата Украины Марию Ионову не пустили в Минюст на заседание Центральной экспертно-квалификационной комиссии где происходит рассмотрение жалоб на так называемых экспертов-психологов по вопросам сравнения видео по "психологии походки", - рассказал адвокат.

Сама депутат назвала ее недопуск как депутата на заседание по жалобам на экспертов в деле Шеремета "полной вакханалией".

Читайте также: На авторов экспертиз о причастности Дугарь, Антоненко и Кузьменко к убийству Шеремета открыли дисциплинарное производство, - адвокат

31 августа Центральная экспертно-квалификационная комиссия рассматривает жалобы на экспертов Ирхина и Семенца, - авторов экспертиз, якобы доказывающие причастность Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко к организации убийства журналиста.

Адвокат напомнил, что недопуск народного депутата действующего созыва по предъявлению удостоверения запрещен законом.

Напомним, адвокаты подозреваемых по делу Шеремета заявили, что все экспертизы проведены с нарушениями, а следовательно их нельзя рассматривать как доказательства.

 

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