Дело Шеремета: нардепа Ионову не пускают на заседание комиссии о якобы поддельным экспертизам
Об этом сообщил адвокат Леонид Маслов в Facebook.
"Прямо сейчас народного депутата Украины Марию Ионову не пустили в Минюст на заседание Центральной экспертно-квалификационной комиссии где происходит рассмотрение жалоб на так называемых экспертов-психологов по вопросам сравнения видео по "психологии походки", - рассказал адвокат.
Сама депутат назвала ее недопуск как депутата на заседание по жалобам на экспертов в деле Шеремета "полной вакханалией".
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31 августа Центральная экспертно-квалификационная комиссия рассматривает жалобы на экспертов Ирхина и Семенца, - авторов экспертиз, якобы доказывающие причастность Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко к организации убийства журналиста.
Адвокат напомнил, что недопуск народного депутата действующего созыва по предъявлению удостоверения запрещен законом.
Напомним, адвокаты подозреваемых по делу Шеремета заявили, что все экспертизы проведены с нарушениями, а следовательно их нельзя рассматривать как доказательства.
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