4G появился еще на семи станциях киевского метро
31 августа, 2020, 13:30
Интернет 4G появился на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина, Дворец спорта, Кловская, Печерская, а также в тоннелях между ними
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.
Отмечается, что 4G появился на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская.
В пресс-службе отметили, что пока интернет 4G работает на 22 подземных станциях метро из 46.
- Напомним, 17 августа Киевстар, Vodafone Украины и lifecell расширили сеть 4G еще на шесть станций киевского метро: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.
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