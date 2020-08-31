4G появился еще на семи станциях киевского метро

31 августа, 2020, 13:30

Интернет 4G появился на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина, Дворец спорта, Кловская, Печерская, а также в тоннелях между ними

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Отмечается, что 4G появился на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская.

В пресс-службе отметили, что пока интернет 4G работает на 22 подземных станциях метро из 46.

Напомним, 17 августа Киевстар, Vodafone Украины и lifecell расширили сеть 4G еще на шесть станций киевского метро: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb