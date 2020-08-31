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Espreso.tvЭкономика4G появился еще на семи станциях киевского метро

4G появился еще на семи станциях киевского метро


фото: livejornal
Интернет 4G появился на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина, Дворец спорта, Кловская, Печерская, а также в тоннелях между ними

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Отмечается, что 4G появился на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская.

В пресс-службе отметили, что пока интернет 4G работает на 22 подземных станциях метро из 46.

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