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Espreso.tvЭкономикаНа 6 станциях метро Киева запустили 4G

На 6 станциях метро Киева запустили 4G

Операторы "Киевстар" "Vodafone Украины" и lifecell расширили сеть 4G еще на шесть станций киевского метро

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

Согласно сообщению, теперь мобильный 4G-интернет доступен на шести станциях киевского метро и в тоннелях между ними Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

Всего же, по данным оператора, 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

В пресс-службе добавили, что к концу августа мобильные операторы совместно с компанией Huawei планируют запустить 4G еще на семи станциях: Крещатике, Площади Льва Толстого, Олимпийской, Дворце Украина и Дворце Спорта, Кловский и Печерской. К концу года 4G планируют запустить на всех станциях метро.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станция, вместе абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета. По информации оператора, этого объема трафика хватило бы на семь лет непрерывного просмотра видео HD-качества.

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