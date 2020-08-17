На 6 станциях метро Киева запустили 4G

17 августа, 2020, 13:30

Операторы "Киевстар" "Vodafone Украины" и lifecell расширили сеть 4G еще на шесть станций киевского метро

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

Согласно сообщению, теперь мобильный 4G-интернет доступен на шести станциях киевского метро и в тоннелях между ними Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

Всего же, по данным оператора, 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

В пресс-службе добавили, что к концу августа мобильные операторы совместно с компанией Huawei планируют запустить 4G еще на семи станциях: Крещатике, Площади Льва Толстого, Олимпийской, Дворце Украина и Дворце Спорта, Кловский и Печерской. К концу года 4G планируют запустить на всех станциях метро.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станция, вместе абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета. По информации оператора, этого объема трафика хватило бы на семь лет непрерывного просмотра видео HD-качества.

В начале июля мобильные операторы подписали меморандум о намерениях совместного использования инфраструктуры собственных мобильных сетей , что позволит ускорить развертывание 4G в сельской местности и на автодорогах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb