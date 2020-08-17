На 6 станциях метро Киева запустили 4G
Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".
Согласно сообщению, теперь мобильный 4G-интернет доступен на шести станциях киевского метро и в тоннелях между ними Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.
Всего же, по данным оператора, 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.
В пресс-службе добавили, что к концу августа мобильные операторы совместно с компанией Huawei планируют запустить 4G еще на семи станциях: Крещатике, Площади Льва Толстого, Олимпийской, Дворце Украина и Дворце Спорта, Кловский и Печерской. К концу года 4G планируют запустить на всех станциях метро.
По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станция, вместе абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета. По информации оператора, этого объема трафика хватило бы на семь лет непрерывного просмотра видео HD-качества.
- В начале июля мобильные операторы подписали меморандум о намерениях совместного использования инфраструктуры собственных мобильных сетей , что позволит ускорить развертывание 4G в сельской местности и на автодорогах.
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