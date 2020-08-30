Зеленский наградил лучших шахтеров Украины

30 августа, 2020, 14:52

Соответствующий указ № 367/2020 глава государства подписал по случаю сегодняшнего Дня шахтера, рассказывает Еспресо.TV.

Одного горняка президент наградил орденом "За заслуги" II степени, пять - орденом "За заслуги" III степени, двенадцать - орденом "За доблестный шахтерский труд» III степени, восемь - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати - "Заслуженный шахтер Украины".

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа - нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил по этому поводу Зеленский.

30 августа, в последнее воскресенье августа, в Украине происходит традиционное празднование Дня шахтера.

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