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Espreso.tvОбществоЗеленский наградил лучших шахтеров Украины

Зеленский наградил лучших шахтеров Украины


фото: ЦензорНет
Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм

Соответствующий указ № 367/2020 глава государства подписал по случаю сегодняшнего Дня шахтера, рассказывает Еспресо.TV.

Одного горняка президент наградил орденом "За заслуги" II степени, пять - орденом "За заслуги" III степени, двенадцать - орденом "За доблестный шахтерский труд» III степени, восемь - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати - "Заслуженный шахтер Украины".

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа - нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил по этому поводу Зеленский.

  • 30 августа, в последнее воскресенье августа, в Украине происходит традиционное празднование Дня шахтера.

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