Шахтеры отмечают профессиональный праздник

30 августа, 2020, 09:32

Сегодня, в последнее воскресенье августа, в Украине происходит традиционное празднование Дня шахтера

Об этом передает Еспресо.TV.

"Уважаемые горняки! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем шахтера! Шахтере - это смелые, мужественные и отважные люди, ведь их труд всегда связан с риском и опасностью для жизни. Только вера, надежда и любовь - это то единственное, которое не оставит Вас под землей ", - говорится в поздравлении на странице "Шахтере Червонограда".

С приветственным словом к работникам отрасли обратилась и руководительница Минэнерго Украины Ольга Богуславец.

"Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем шахтера!

Угольная отрасль является важной составляющей отечественной экономики и энергетической безопасности нашей страны. Заслуга каждого из горняков - это тепло и свет в наших домах, бесперебойная работа тепловой генерации, стабильное прохождение отопительного сезона. Работать под землей особенно сложно, потому профессией горняка овладевают сильные, мужественные, выносливые и ответственные, а шахтерские регионы - это край трудовой славы. Шахтеры - это не только профессия, но и особая субкультура со своими символами и традициями. Особенно ценными чертами здесь являются дружба и сплоченность шахтеров. Конец прошлого и начало 2020 года стали настоящим испытанием для отечественной угольной отрасли. Однако Министерство всегда стояло и будет стоять на защите интересов горняков. Убеждена, что совместно с трудовыми коллективами угледобывающих предприятий и профсоюзами горняков мы сумеем внедрить реформы, наладим качественное функционирование угольной отрасли в соответствии с приоритетами страны и вызовов современности. В день профессионального праздника искренне благодарю каждого горняка за ответственное отношение к работе и самоотверженность! Искренне желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия! " Напомним, 40 работников шахты "Надежда" , что в городе Сосновка Львовской области, протестуют под землей из-за длительной задолженности по выплате заработной платы.

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