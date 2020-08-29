На шахте "Надежда" в Сосновке бастуют 40 горняков
Это 13 человек - из вчерашней четвертой смены, 27 - из сегодняшней первой, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на руководителя Независимого профсоюза гиркникив Украины Михаила Волынца.
По словам Волынца, задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции предприятия.
Проблему, по его словам, решает заместитель министра энергетики Александр Зорин.
"Ситуация непростая, поскольку уже вечер субботы, впереди воскресенье, а Калужская ТЭЦ только в понедельник сможет перечислить 3,7 млн грн долга за отгруженный уголь. Еще 2 млн грн возможно удастся получить в течение недели от смежных организаций - трейдеров. Из каких источников погасить остаток долга почти в 56 млн грн - вопрос. Но это необходимо будет сделать - шахтеры предприятия настроены крайне решительно", - отмечает Волынец у себя на Фейсбук.
"Я бы посоветовал сейчас продолжить переговоры с бастующими и выйти с ними на протокольное решение. Но опять возникает вопрос: кому шахтеры могут поверить и под какие гарантии", - добавил он.
- Бастовать "Надежда" начала вчера, 28 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос