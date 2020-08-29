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Espreso.tvОбществоНа шахте "Надежда" в Сосновке бастуют 40 горняков

На шахте "Надежда" в Сосновке бастуют 40 горняков

40 работников шахты "Надежда", в городе Сосновка Львовской области, протестуют под землей из-за длительной задолженность по выплате заработной платы

Это 13 человек - из вчерашней четвертой смены, 27 - из сегодняшней первой, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на руководителя Независимого профсоюза гиркникив Украины Михаила Волынца.

По словам Волынца, задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции предприятия.

Проблему, по его словам, решает заместитель министра энергетики Александр Зорин.

"Ситуация непростая, поскольку уже вечер субботы, впереди воскресенье, а Калужская ТЭЦ только в понедельник сможет перечислить 3,7 млн грн долга за отгруженный уголь. Еще 2 млн грн возможно удастся получить в течение недели от смежных организаций - трейдеров. Из каких источников погасить остаток долга почти в 56 млн грн - вопрос. Но это необходимо будет сделать - шахтеры предприятия настроены крайне решительно", - отмечает Волынец у себя на Фейсбук.

"Я бы посоветовал сейчас продолжить переговоры с бастующими и выйти с ними на протокольное решение. Но опять возникает вопрос: кому шахтеры могут поверить и под какие гарантии", - добавил он.

  • Бастовать "Надежда" начала вчера, 28 августа.

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