Фокин готов вместе с Кравчуком ехать на переговоры в ОРДО
30 августа, 2020, 15:21
Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с российско-террористическими силами, если такое поручение даст президент или парламент
По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Леонид Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на ГромадськеТБ .
"При наличии конкретных гарантий безопасности [Кравчук] готов поехать со мной на Донбасс", - отметил Фокин.
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При этом он подчеркнул, что пока что "не встречался" по данному поводу с президентом Владимиром Зеленским.
"Его мнение мне неизвестно", - сказал Фокин.
- Напомним, российская сторона всячески продвигает идею проведения уже осенью этого года местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Происходить они на условиях Кремля.
- Как отмечают политологи, очевидно, "выборы оккупантов на оккупированной территории" и является "платой" за установленное с 27 июля перемирие на линии фронта.
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