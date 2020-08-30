Фокин готов вместе с Кравчуком ехать на переговоры в ОРДО

30 августа, 2020, 15:21

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с российско-террористическими силами, если такое поручение даст президент или парламент

По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Леонид Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на ГромадськеТБ .

"При наличии конкретных гарантий безопасности [Кравчук] готов поехать со мной на Донбасс", - отметил Фокин.

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При этом он подчеркнул, что пока что "не встречался" по данному поводу с президентом Владимиром Зеленским.

"Его мнение мне неизвестно", - сказал Фокин.

Напомним, российская сторона всячески продвигает идею проведения уже осенью этого года местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Происходить они на условиях Кремля.

Как отмечают политологи, очевидно, "выборы оккупантов на оккупированной территории" и является "платой" за установленное с 27 июля перемирие на линии фронта.

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