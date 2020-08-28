Зеленский в киевском театре Франко зачитал юмористическую пьесу. ВИДЕО
28 августа, 2020, 21:16
Президент Украины Владимир Зеленский зачитал юмористическую пьесу в театре имени Франко
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Принимая участие в юбилейном вечере по случаю 100-летия Национального академического драматического театра им. И. Франко, Президент Владимир Зеленский оригинально поздравил "франковцев", зачитав юмористическую монопьесу "без антракта", - говорится в сообщении.
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