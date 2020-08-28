Зеленский пообещал улучшить систему кредитования агробизнеса

28 августа, 2020, 17:04

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Если речь идет о оросительной системе, можем проговорить по меньшей мере с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, 3-5%", - цитирует пресс-служба слова Зеленского в ходе встречи с представителями бизнеса Черкащины.

Кроме того, отметили в пресс-службе, во время разговора Владимир Зеленский пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.

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