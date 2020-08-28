Закрытие границ для иностранцев: во въезде в Украину отказано уже 80 людям

28 августа, 2020, 18:54

На сегодня во въезде на территорию Украины отказано 80 иностранцам из-за закрытия границ для иностранных туристов до конца сентября

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу .

"Отказали во въезде 80 иностранцам из-за того, что они не подпадают под исключения, установленные правительством", - сказал Демченко.

Он отметил, что начиная с 00:00 28 августа в Украину смогли попасть около тысячи иностранных граждан. Эти иностранцы подпадают под исключение и могут въезжать в страну.

В Украине запретили въезд иностранцам в полночь 28 августа. Запрет продлится до конца сентября.

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