Закрытие границ для иностранцев не связано с паломничеством хасидов, - Кулеба

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции, передает "Европейская правда".

"Рош ха-Шана был признан праздником на национальном уровне, и это показатель того, с каким уважением мы относимся к ключевым праздникам общин, проживающих в Украине или какие важны для иностранцев, посещающих Украину. Но я хочу четко заявить, что решение направлено на защиту всех украинцев и всех иностранцев", - сказал Кулеба.

По его словам, правительство не принимает решений по дискриминационным критериям, а принимает те, которые помогают защитить здоровье граждан.

"По состоянию на сегодняшнее утро мы не получали жалоб по поводу принятого решения", - добавил министр.

Напомним, в ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение между местными и паломниками.

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