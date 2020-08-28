В Харькове усилят проверки общественного транспорта во время карантина
Об этом сообщает Status quo .
"Я здесь всего три дня, но увидел, что очень многие пассажиры и водители ездят в транспорте без масок. Мы уже начали рейды и будем их усиливать, применять штрафные санкции, если есть нарушения. Прежде всего мы обращаем внимание на наполняемость транспорта, которая должна составлять не более 50%, на проведение дезинфекции перед каждым обратным рейсом и в полный масочный режим ", - сообщил и.о. начальника облуправления "Укртрансбезопасности" Александр Гринюк.
В свою очередь, начальник Управления патрульной полиции Харьковской области Елена Стрижак отметила, что жителям Харькова необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы город вышел из "оранжевой" зоны.
- За сутки 27 августа в Украине зафиксировали 2438 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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