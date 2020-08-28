Тунис закрыл границу для украинцев из-за коронавируса, - Кулеба

28 августа, 2020, 17:41

Тунис внес Украину в список стран "красной" зоны из-за роста количества больных COVID-19

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ГНСУ.

"Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", - говорится в сообщении.

Читайте также: Количество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 45, - Кулеба