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Espreso.tvОбществоТунис закрыл границу для украинцев из-за коронавируса, - Кулеба

Тунис закрыл границу для украинцев из-за коронавируса, - Кулеба


фото: tripmydream
Тунис внес Украину в список стран "красной" зоны из-за роста количества больных COVID-19

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ГНСУ.

"Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", - говорится в сообщении.

Читайте также: Количество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 45, - Кулеба

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