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Espreso.tvСпортШесть зараженных: в украинском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19

Шесть зараженных: в украинском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19


фото: veres.rv.ua
Шесть футболистов ривненского "Вереса" получили положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В команде осталось только 10 футболистов, которые готовы выйти на поле, другие игроки травмированы или имеют положительные тесты на коронавирус.

Руководство "Вереса" готовит письмо в УАФ с просьбой перенести матч Кубка Украины против черкасского "Днепра", который запланирован на 29 августа.

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