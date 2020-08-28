Шесть зараженных: в украинском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19
28 августа, 2020, 09:54
Шесть футболистов ривненского "Вереса" получили положительные тесты на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В команде осталось только 10 футболистов, которые готовы выйти на поле, другие игроки травмированы или имеют положительные тесты на коронавирус.
Руководство "Вереса" готовит письмо в УАФ с просьбой перенести матч Кубка Украины против черкасского "Днепра", который запланирован на 29 августа.
- 21 августа матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.
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