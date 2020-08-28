Шесть зараженных: в украинском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19

28 августа, 2020, 09:54

Шесть футболистов ривненского "Вереса" получили положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В команде осталось только 10 футболистов, которые готовы выйти на поле, другие игроки травмированы или имеют положительные тесты на коронавирус.

Руководство "Вереса" готовит письмо в УАФ с просьбой перенести матч Кубка Украины против черкасского "Днепра", который запланирован на 29 августа.

21 августа матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" - "Минай" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.