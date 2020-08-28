 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью", - Кулеба

"Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью", - Кулеба


фото: ldaily.ua
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о восстановлении отношений с Беларусью подумает тогда, когда государство не будет нести репутационные потери от этого
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

Министр пояснил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно ситуации в Беларуси и заметил, что о восстановлении отношений с северным соседом говорится тогда, когда Украина будет уверена, что не подвергнется репутационным потерям.

"Как только белорусские власти прибегли к насилию против мирных протестующих, я лично инициировал заявление МИД стран Люблинского треугольника (Польши, Литвы, Украины), в котором мы осудили насилие", - отметил Кулеба.

Читайте также: Протесты в Белоруссии: руководители МИД Люблинского треугольника призвали к диалогу

После этого украинский МИД опубликовал развернутое объяснение, в котором "подробнее выразил свою позицию". В этом заявлении, по словам Кулебы, указано, что Украина разделяет позицию Европейского Союза.

Глава дипведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина поставила на паузу отношения с Беларусью. Министр отметил, что наша страна стала единственной, которая вызвала посла для консультаций из-за событий в Беларуси.

"Мы следим за развитием ситуации, и только когда убедимся, что эти контакты не будут причинять репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены", - выделил дипломат.

Также глава МИД отдельно отметил, что в настоящее время между президентами Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским нет никаких контактов даже в планах.

Министр отметил, что Украина может перенести площадку переговоров по Донбассу из Минска.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать