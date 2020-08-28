"Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью", - Кулеба
Министр пояснил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно ситуации в Беларуси и заметил, что о восстановлении отношений с северным соседом говорится тогда, когда Украина будет уверена, что не подвергнется репутационным потерям.
"Как только белорусские власти прибегли к насилию против мирных протестующих, я лично инициировал заявление МИД стран Люблинского треугольника (Польши, Литвы, Украины), в котором мы осудили насилие", - отметил Кулеба.
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После этого украинский МИД опубликовал развернутое объяснение, в котором "подробнее выразил свою позицию". В этом заявлении, по словам Кулебы, указано, что Украина разделяет позицию Европейского Союза.
Глава дипведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина поставила на паузу отношения с Беларусью. Министр отметил, что наша страна стала единственной, которая вызвала посла для консультаций из-за событий в Беларуси.
"Мы следим за развитием ситуации, и только когда убедимся, что эти контакты не будут причинять репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены", - выделил дипломат.
Также глава МИД отдельно отметил, что в настоящее время между президентами Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским нет никаких контактов даже в планах.
Министр отметил, что Украина может перенести площадку переговоров по Донбассу из Минска.
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