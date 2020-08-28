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Espreso.tvОбщество"Роттердам +": дело закрыли в части, касающейся подозреваемых

"Роттердам +": дело закрыли в части, касающейся подозреваемых


фото: 5.ua
В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что производство по делу "Роттердам +" закрыто не в полном объеме, а лишь в части, касающейся подозреваемых из-за неустановления достаточных доказательств для установления их вины

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В прокуратуре напомнили, что 8 августа 2019 года шестерым лицам было сообщено о подозрении в данном производстве по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Обоснованность подозрения по этой статье основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение подозреваемыми убытков в 2016-2017 годах.

"Совокупность доказательств была достаточной для сообщения о подозрении, привлечении к уголовной ответственности и продолжении дальнейшего досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в апреле этого года была назначена комиссионная судебно-экономическая экспертиза, которая должна выяснить достоверность размера причиненного вреда за общий период 2016-2019 годов и оценки доводов предыдущих экспертиз стороны обвинения и защиты.

В ведомстве пояснили, что эксперты в своем заключении от 11 августа не смогли подтвердить нанесение ущерба, понесенных покупателями (потребителями) электроэнергии по состоянию на 1 июня 2019 года в результате завышения фактической стоимости отпущенной (проданной) ГП "Энергорынок" электроэнергии с оптового рынка электрической энергии Украина.

Вывод к прокурорам поступил 18 августа, а 19 числа на совещании в САП старший прокурор группы прокуроров высказался о целесообразности продолжения дальнейшего расследования. По оценке прокурора, расследование не доказало нанесения тяжких последствий, прямой ущерб или убытки.

"В ходе досудебного расследования не получено надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, которые беспрекословно указывали на то, что в результате разработки, принятия и применения Постановления НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" любому нанесены тяжкие последствия, то есть нанесен прямой вред или ущерб", - добавили в САП, уточнив, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Сейчас в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования и отсутствием других процессуальных источников доказательств "исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде".

  • Напомним, что "Роттердам +", по данным следствия, это схема с искусственного завышения цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которой в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании "ДТЭК" и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ).

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