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Espreso.tvОбщество"Роттердам +": НАБУ обжалует решение САП о частичном закрытии дела

"Роттердам +": НАБУ обжалует решение САП о частичном закрытии дела

Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о частичном закрытии дела "Роттердам +"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Решение о закрытии дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, потому Национальное бюро обжалует его к генеральному прокурору и и.о. руководителя САП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых.

В ходе следствия о подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой.

В НАБУ указывают, что комплексная экспертиза также подтвердила расчеты убытков за 2016-2017 годы. Но суть ее сводится к тому, что вопрос противоправности действий, соответственно, и наступления убытков, должен решить суд.

"В свою очередь прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не потребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее. вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, поэтому, сделал невозможным наказание виновных лиц", - заявляют в бюро.

В НАБУ отметили, что категорически не согласны с решением о закрытии этого дела, поскольку оно является знаковым для Украины и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

  • В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что производство по делу "Роттердам +" частично закрыто .
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