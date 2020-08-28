"Роттердам +": НАБУ обжалует решение САП о частичном закрытии дела

28 августа, 2020, 18:57

Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о частичном закрытии дела "Роттердам +"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Решение о закрытии дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, потому Национальное бюро обжалует его к генеральному прокурору и и.о. руководителя САП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых.

В ходе следствия о подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой.

В НАБУ указывают, что комплексная экспертиза также подтвердила расчеты убытков за 2016-2017 годы. Но суть ее сводится к тому, что вопрос противоправности действий, соответственно, и наступления убытков, должен решить суд.