"Cлуга народа" выдвинула кандидата в мэры Черкасс

28 августа, 2020, 19:24

Кандидатом в мэры города Черкассы от партии "Слуга народа" стал Виталий Ильченко

Об этом сообщила партия в Telegram.

"У меня уверенность в себе, знаю, как создавать новые рабочие места и привлекать инвесторов. Мы все изменим", - отметил он во время презентации cтратегии развития.

Виталий Ильченко - предприниматель, основал аграрную компанию "UKRAVIТ", общественный деятель.