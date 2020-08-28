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Espreso.tvОбщество"Cлуга народа" выдвинула кандидата в мэры Черкасс

"Cлуга народа" выдвинула кандидата в мэры Черкасс


фото: t.me/SlugaNarodu_Official
Кандидатом в мэры города Черкассы от партии "Слуга народа" стал Виталий Ильченко

Об этом сообщила партия в Telegram.

"У меня уверенность в себе, знаю, как создавать новые рабочие места и привлекать инвесторов. Мы все изменим", - отметил он во время презентации cтратегии развития.

Виталий Ильченко - предприниматель, основал аграрную компанию "UKRAVIТ", общественный деятель.

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