"Cлуга народа" выдвинула кандидата в мэры Черкасс
28 августа, 2020, 19:24
Кандидатом в мэры города Черкассы от партии "Слуга народа" стал Виталий Ильченко
Об этом сообщила партия в Telegram.
"У меня уверенность в себе, знаю, как создавать новые рабочие места и привлекать инвесторов. Мы все изменим", - отметил он во время презентации cтратегии развития.
Виталий Ильченко - предприниматель, основал аграрную компанию "UKRAVIТ", общественный деятель.
- Кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Днепра стал врач Сергей Рыженко .
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