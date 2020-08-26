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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" на встрече с Зеленским представила кандидата в мэры Днепра

"Слуга народа" на встрече с Зеленским представила кандидата в мэры Днепра


фото: president.gov.ua
Кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Днепра стал врач Сергей Рыженко

Представление состоялось во время презентации плана развития Днепропетровской области до 2027 года, передает Liga.net .

Кандидатом в мэры Днепра от партии "Слуга народа" стал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Во время мероприятия Сергей Рыженко также представил свою команду. В нее вошли заместитель главврача областной клинической больницы имени Ильи Мечникова Юрий Скребец, хирург Сергей Тимчук и другие.

Рыженко родился в 1963 году в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

В 1999-2010 годах был главным санитарным врачом Днепропетровской области.

В июле-декабре 2010 года - первый заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач.

С декабря 2010 по июнь 2011 года - председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С сентября 2011 года - главный врач Днепропетровской областной больницы. Депутат Днепропетровского облсовета от БПП.

  • Напомним, партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Запорожья заместителя председателя Запорожской ОГА Виталия Тишечко.

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