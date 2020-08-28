Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировано 52 новых случая

28 августа, 2020, 14:52

По состоянию на 28 августа в ВСУ на COVID-19 болеет - 593 человека, из них за сутки 52 новых случая

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"По состоянию на 10.00 28 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 593 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно -медицинской клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 6 работников ВС Украины, Львовская область - 8 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Черновицкая область - 1 военнослужащий и 4 работника ВС Украины, Одесская область - 4 военнослужащего и 1 работник ВС Украины, Закарпатская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская и Винницкая область - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 1023 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 691 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 168 человек.

За сутки 27 августа в Украине зафиксировали 2438 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb