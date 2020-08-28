Конкурент для украинца: "Аталанта" купит на позицию Малиновского россиянина
28 августа, 2020, 12:53
Итальянская "Аталанта" ведет работу над трансфером полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука
Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Клуб из Бергамо предложил за 24-летнего россиянина 14 млн евро. "Аталанта" пока выигрывает конкуренцию у "Милана", который также интересуется футболистом.
В прошлом сезоне Алексей Миранчук провел 32 матча, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт хавбека с "Локомотивом" действителен до июня 2021 года. Футболист выступает на позиции, на которой в "Аталанте" выступает Руслан Малиновский.
- 4 августа стало известно, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.
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