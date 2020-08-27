В Институте нацпамяти считают, что нет необходимости разрабатывать Большой Герб Украины
Об этом сказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Укринформ.
"В 20-й статье Конституции, действительно, речь идет о Большом Гербе Украины. С точки зрения специалистов Украинского института национальной памяти нет целесообразности в разработке Большого Государственного Герба Украины. Тризуба, который есть сейчас, вполне достаточно. Это консолидирующий герб, он понятен, всеми приемлем", - сказал Дробович.
Он также напомнил, что по Конституции малый герб должен быть обязательной частью и Большого Герба.
"Украинский тризуб - Герб Княжеского государства - воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве. Все его понимают, чувствуют. Он древний, и поэтому нет никакой необходимости в разработке нового. Так что наша позиция такова. Наши специалисты считают, что это нецелесообразно, и я с ними солидарен", - отметил глава УИНП.
- 25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада приняла постановление о конкурсе по эскизу Большого государственного герба Украины.
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