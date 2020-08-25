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Espreso.tvОбществоРада объявила конкурс на эскиз Большого государственного герба Украины

Рада объявила конкурс на эскиз Большого государственного герба Украины


фото: bagnetnacii
25 августа на внеочередном заседании Верховная Рада приняла постановление о конкурсе по эскизу Большого государственного герба Украины

За соответствующее постановление отдали голоса 279 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

За соответствующее постановление не отдал голос ни один депутат от фракции "Батькивщина" и только один депутат от "Европейской Солидарности".

При обсуждении постановления нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович аргументировал отсутствие необходимости принятия Большого государственного герба тем, что Тризуб сложился, как национальный символ, а решение о Большом гербе - это давняя идея коммунистов.

Напомним, согласно закону, Большой государственный герб должен включать в себя изображения княжеского Тризуба Святого Владимира и герба запорожцев - казака с мушкетом.



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