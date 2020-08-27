В СНБО прогнозируют 360 тыс. зафиксированных случаев COVID-19 до 25 октября

27 августа, 2020, 17:48

В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют, что до 25 октября количество больных COVID-19 в Украине может составить 360 тыс. человек

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, на распространение вируса может повлиять начало учебного года и проведение местных выборов.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов.

Местные выборы 25 октября могут стать наиболее сложными за последнее время из-за того, что голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.