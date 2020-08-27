 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ СНБО прогнозируют 360 тыс. зафиксированных случаев COVID-19 до 25 октября

В СНБО прогнозируют 360 тыс. зафиксированных случаев COVID-19 до 25 октября


фото: reuters
В Совете национальной безопасности и обороны прогнозируют, что до 25 октября количество больных COVID-19 в Украине может составить 360 тыс. человек

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, на распространение вируса может повлиять начало учебного года и проведение местных выборов.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов.

  • Местные выборы 25 октября могут стать наиболее сложными за последнее время из-за того, что голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать