В Минске задержали около 20 представителей СМИ
Об этом сообщает TUT.by .
Журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".
"Они будут доставлены в отделение для выяснения личности", - заявила официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Среди задержанных - журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Гридзин ( "Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ( "Наша Нiва"), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ( "Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков (РИА Новости), Павел Мартынчик ("Комсомольская правда" в Белоруссии), фотограф Евгений Ерчак Стив Розенберг (ВВС).
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