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Espreso.tvОбществоВ Минске задержали около 20 представителей СМИ

В Минске задержали около 20 представителей СМИ

В Минске, на площади Свободы силовики задержали около 20 журналистов

Об этом сообщает TUT.by .

Журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".

"Они будут доставлены в отделение для выяснения личности", - заявила официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Среди задержанных - журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Гридзин ( "Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ( "Наша Нiва"), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ( "Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков (РИА Новости), Павел Мартынчик ("Комсомольская правда" в Белоруссии), фотограф Евгений Ерчак Стив Розенберг (ВВС).

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