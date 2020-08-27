В Беларуси задержали еще одного лидера оппозиционной партии "Громада"
27 августа, 2020, 19:00
В Бресте милиция задержала председателя городской организации Белорусской социал-демократической партии "Громада" Анну Канюс
Об этом сообщает Naviny.by.
"К Канюс подошел сотрудник милиции и спросил, что она делает в РОВД. После ответа Канюс милиционер предложил ей пройти в здание райотдела и подождать там. Через 20 минут Канюс мне позвонила и сказала, что ее задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сказал член обкома Брестской областной партийной структуры.
Канюс задержали примерно в 14.00, когда она пришла узнать, за что несколькими часами ранее задержали председателя партии Игоря Масловского.
- 27 августа в городе Брест задержали председателя Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Игоря Масловского.
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