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Espreso.tvОбществоВ Беларуси задержали лидера оппозиционной партии "Громада"

В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии "Громада"


фото: reuters
27 августа в городе Брест задержали главу Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Игоря Масловского

Об этом сообщает Белсат в Telegram .

"В Бресте задержали Игоря Масловского, главу Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Его повезли в Ленинский РОВД Бреста", - говорится в сообщении.

Партия "Белорусская социал-демократическая Грамада", - белорусская политическая партия. Почетным лидером партии является первый глава независимой Беларуси, подписант Беловежского соглашения Станислав Шушкевич. БСДГ находится в оппозиции к правительству президента Александра Лукашенко.

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