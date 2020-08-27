В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии "Громада"
27 августа, 2020, 13:58
27 августа в городе Брест задержали главу Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Игоря Масловского
Об этом сообщает Белсат в Telegram .
"В Бресте задержали Игоря Масловского, главу Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Его повезли в Ленинский РОВД Бреста", - говорится в сообщении.
Партия "Белорусская социал-демократическая Грамада", - белорусская политическая партия. Почетным лидером партии является первый глава независимой Беларуси, подписант Беловежского соглашения Станислав Шушкевич. БСДГ находится в оппозиции к правительству президента Александра Лукашенко.
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