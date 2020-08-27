Украина присоединилась к позиции ЕС относительно выборов в Беларуси

27 августа, 2020, 20:12

В МИД сообщили, что Украина присоединилась к позиции ЕС, оценивающего президентские выборы в Беларуси как несоответствующие демократическим стандартам

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в ответ на запрос ЕП.

"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС, открытая для присоединения третьих стран: "Беларусь: Декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации", - сообщили в МИД.

ЕС в декларации призвал власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что процесс не соответствовал международным стандартам ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, аресты и фальсификацию выборов.

Сербия присоединилась к заявлению Евросоюза, в которой выборы президента в Беларуси названы несвободными и несправедливыми.