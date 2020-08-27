Украина присоединилась к позиции ЕС относительно выборов в Беларуси
Об этом сообщили в пресс-службе МИД в ответ на запрос ЕП.
"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС, открытая для присоединения третьих стран: "Беларусь: Декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации", - сообщили в МИД.
ЕС в декларации призвал власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что процесс не соответствовал международным стандартам ОБСЕ.
В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, аресты и фальсификацию выборов.
- Сербия присоединилась к заявлению Евросоюза, в которой выборы президента в Беларуси названы несвободными и несправедливыми.
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