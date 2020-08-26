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Espreso.tvОбществоСербия присоединилась к позиции ЕС по поводу недемократических выборов в Беларуси

Сербия присоединилась к позиции ЕС по поводу недемократических выборов в Беларуси

Сербия присоединилась к заявлению Евросоюза, в которой выборы президента в Беларуси названы несвободными и несправедливыми

Об этом сообщает портал European Western Balkans, передает Укринформ.

В ЕС отметили, что процесс выборов не соответствовал международным стандартам.

В заявлении также содержится призыв к белорусским властям "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных" и говорится о возможности введения санкций.

К заявлению присоединились и другие страны Западных Балкан, в частности Черногория, Северная Македония, Албания и Босния и Герцеговина, а также Украина.

  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти Беларуси неадекватно реагируют на протестующих, а случаи насилия со стороны силовых структур вновь участились.

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