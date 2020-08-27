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Espreso.tvСпортСкандальный футболист МЮ заразился коронавирусом

Скандальный футболист МЮ заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает L'Equipe.

О состоянии футболиста пока не сообщается. 27-летний Погба был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций, но теперь его заменит хавбек французского "Ренна" Эдуардо Камавинга.

В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

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