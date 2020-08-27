Скандальный футболист МЮ заразился коронавирусом
27 августа, 2020, 18:27
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает L'Equipe.
О состоянии футболиста пока не сообщается. 27-летний Погба был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций, но теперь его заменит хавбек французского "Ренна" Эдуардо Камавинга.
В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.
В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 13 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов обменять Поля Погба на кого-то из трех футболистов "Ювентуса".
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба.
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре прошлого года звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов.
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