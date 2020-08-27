Скандальный футболист МЮ заразился коронавирусом

27 августа, 2020, 18:27

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает L'Equipe.

О состоянии футболиста пока не сообщается. 27-летний Погба был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций, но теперь его заменит хавбек французского "Ренна" Эдуардо Камавинга.

В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.