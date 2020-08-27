СБУ разоблачила очередное хищение на Укрзализныце через закупку некачественных запчастей
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В сообщении говорится. что должностные лица организовали поставку и установку некачественных применяемых запасных частей на тепловозы государственного предприятия. К сделке они привлекли ряд фирм, которые поставляли продукцию под видом новой.
"Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки Укрзализныце более чем на 58 млн", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что эксплуатация этих запчастей могла привести к травмированию пассажиров и работников железной дороги.
Кроме того, по материалам оперативных подразделений спецслужбы совместно со следственными органами расследуют еще ряд уголовных преступлений по фактам поставки на предприятия Укрзализныци продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.
По информации СБУ, в течение 2020 года, по результатам уголовных производств, региональные подразделения Службы объявили подозрения 29 лицам Укрзализныци.
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Напомним, ранее полиция и СБУ в Винницкой области задокументировали преступную схему в Укрзализныце , в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн грн.
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