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Espreso.tvЭкономикаСБУ разоблачила очередное хищение на Укрзализныце через закупку некачественных запчастей

СБУ разоблачила очередное хищение на Укрзализныце через закупку некачественных запчастей


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Укрзализныци и экс-руководителей Днепропетровского вагоноремонтного завода (ДВРЗ) на хищении почти 60 млн грн при закупках некачественных запчастей для локомотивов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится. что должностные лица организовали поставку и установку некачественных применяемых запасных частей на тепловозы государственного предприятия. К сделке они привлекли ряд фирм, которые поставляли продукцию под видом новой.

"Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки Укрзализныце более чем на 58 млн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эксплуатация этих запчастей могла привести к травмированию пассажиров и работников железной дороги.

Кроме того, по материалам оперативных подразделений спецслужбы совместно со следственными органами расследуют еще ряд уголовных преступлений по фактам поставки на предприятия Укрзализныци продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

По информации СБУ, в течение 2020 года, по результатам уголовных производств, региональные подразделения Службы объявили подозрения 29 лицам Укрзализныци.

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