Правоохранители проводят обыски в "Укрзализныци": разоблачили схему на закупках оборудования для ремонта вагонов
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, следователи Винницкого отдела полиции совместно с СБУ и прокуратурой Винницкой области задокументировали преступную сделку в "Укрзализныце", в результате которой государству нанесен ущерб почти 12 млн грн.
"Проводятся обыски в служебных помещениях" Укрзализныци "и коммерческих структур в г.. Виннице и Киеве", - говорится в сообщении.
По словам начальника Главного управления национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала "Укрзализныци" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в частности с признаками фиктивности.
Так, предварительное расследование установило, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского ремонтного состава. При этом победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег. При этом проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость закупленных ценностей и показали безосновательное завышение их стоимости.
В пресс-службе отметили, что такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет с конфискацией имущества.
- Напомним, в конце июля СБУ задокументировала масштабную схему хищения средств на Укрзализныце через закупку некачественных деталей.
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