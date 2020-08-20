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Espreso.tvЭкономикаПравоохранители проводят обыски в "Укрзализныци": разоблачили схему на закупках оборудования для ремонта вагонов

Правоохранители проводят обыски в "Укрзализныци": разоблачили схему на закупках оборудования для ремонта вагонов


фото: mvs.gov.ua
Полиция и СБУ в Винницкой области задокументировали преступную схему в "Укрзализныце", в результате которой государству нанесен ущерб почти 12 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, следователи Винницкого отдела полиции совместно с СБУ и прокуратурой Винницкой области задокументировали преступную сделку в "Укрзализныце", в результате которой государству нанесен ущерб почти 12 млн грн.

"Проводятся обыски в служебных помещениях" Укрзализныци "и коммерческих структур в г.. Виннице и Киеве", - говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала "Укрзализныци" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в частности с признаками фиктивности.

Так, предварительное расследование установило, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского ремонтного состава. При этом победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег. При этом проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость закупленных ценностей и показали безосновательное завышение их стоимости.

В пресс-службе отметили, что такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет с конфискацией имущества.

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