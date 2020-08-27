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Espreso.tvОбщество"Запас есть": Ляшко заявил, что в Украине достаточно финансов для борьбы с COVID-19

"Запас есть": Ляшко заявил, что в Украине достаточно финансов для борьбы с COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что для борьбы с коронавирусом в Украине хватает финансового запаса

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через НСЗУ, на июль было потрачено 3 млрд грн, поэтому запас есть. Однако это не означает, что запас можно тратить бездумно", - сообщил Ляшко.

  • За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерло 49 человек, болезнь обнаружена у 1974 человек .

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