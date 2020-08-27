"Может негативно повлиять на туристическую отрасль": Гостуризм просит Кабмин смягчить запрет на въезд иностранцев

27 августа, 2020, 19:45

Государственное агентство по развитию туризма (ГАРТ) просит Кабинет министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев, который вводится до конца сентября

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ.

"Полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. Такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений на посещение Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ним уже поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий "крайне неприемлем для всего туристического рынка".

В связи с этим в Гостуризме предложили смягчить ограничительные меры:

- запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, то есть из "красной" зоны.

- разрешить въезд в Украину иностранцам, которые являются гражданами государств, в которых количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней меньше количества таких случаев в Украине, в случае если они посетят Украину с туристической целью, что подтверждается электронным бронированием отеля и/или электронным ваучером от туристического оператора, при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного в течение 48 часов до пересечения государственной границы.

- позволить пересечение украинской границы членам так называемых смешанных семей, в которых есть граждане Украины и других государств.

Напомним, Кабинет министров Украины закрывает границы на въезд иностранцам до конца сентября.

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