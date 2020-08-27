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Espreso.tvОбщество"Может негативно повлиять на туристическую отрасль": Гостуризм просит Кабмин смягчить запрет на въезд иностранцев

"Может негативно повлиять на туристическую отрасль": Гостуризм просит Кабмин смягчить запрет на въезд иностранцев

Государственное агентство по развитию туризма (ГАРТ) просит Кабинет министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев, который вводится до конца сентября

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ.

"Полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. Такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений на посещение Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ним уже поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий "крайне неприемлем для всего туристического рынка".

В связи с этим в Гостуризме предложили смягчить ограничительные меры:

- запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, то есть из "красной" зоны.

- разрешить въезд в Украину иностранцам, которые являются гражданами государств, в которых количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней меньше количества таких случаев в Украине, в случае если они посетят Украину с туристической целью, что подтверждается электронным бронированием отеля и/или электронным ваучером от туристического оператора, при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного в течение 48 часов до пересечения государственной границы.

- позволить пересечение украинской границы членам так называемых смешанных семей, в которых есть граждане Украины и других государств.

  • Напомним, Кабинет министров Украины закрывает границы на въезд иностранцам до конца сентября.

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