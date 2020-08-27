"Челси" объявил о трансфере футболиста за 50 млн евро
27 августа, 2020, 15:34
Лондонский "Челси" объявил о трансфере защитника "Лестера" Бена Чилвелла
Об этом сообщает официальный twitter "Челси".
23-летний футболист подписал пятилетний контракт с лондонцами. Сумма трансфера составила 50,2 млн евро.
В прошлом сезоне Бен Чилвелл провел 33 матча за "Лестер", забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. В активе левого защитника 11 матчей в составе сборной Англии по футболу.
August 26, 2020
- 20 августа капитан французского ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в лондонском "Челси" .
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