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Espreso.tvСпорт"Челси" объявил о трансфере футболиста за 50 млн евро

"Челси" объявил о трансфере футболиста за 50 млн евро


фото: Getty Images
Лондонский "Челси" объявил о трансфере защитника "Лестера" Бена Чилвелла

Об этом сообщает официальный twitter "Челси".

23-летний футболист подписал пятилетний контракт с лондонцами. Сумма трансфера составила 50,2 млн евро.

В прошлом сезоне Бен Чилвелл провел 33 матча за "Лестер", забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. В активе левого защитника 11 матчей в составе сборной Англии по футболу.

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