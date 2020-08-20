Капитан ПСЖ может бесплатно перейти в "Челси"
Об этом сообщает The Telegraph.
У футболиста заканчивается контракт с французским клубом, а продлевать соглашение никто не собирается. Услуги 35-летнего игрока были предложены "Челси" и ряду других клубов, имена которых не сообщаются.
Руководство лондонского клуба готово провести с бразильцем переговоры о двухлетнем контракте. Финансовые условия неизвестны. В ПСЖ Тьяго Силва получает около 1,3 млн евро в месяц.
В этом сезоне центрбэк провел 34 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Силва является капитаном ПСЖ, который вышел в финал Лиги чемпионов.
В активе защитника 88 матчей и 7 голов за сборную Бразилии.
- 14 августа бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан стал игроком лондонского "Арсенала" .
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