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Espreso.tvСпортКапитан ПСЖ может бесплатно перейти в "Челси"

Капитан ПСЖ может бесплатно перейти в "Челси"


фото: Getty Images
Капитан французского ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в лондонском "Челси"

Об этом сообщает The Telegraph.

У футболиста заканчивается контракт с французским клубом, а продлевать соглашение никто не собирается. Услуги 35-летнего игрока были предложены "Челси" и ряду других клубов, имена которых не сообщаются.

Руководство лондонского клуба готово провести с бразильцем переговоры о двухлетнем контракте. Финансовые условия неизвестны. В ПСЖ Тьяго Силва получает около 1,3 млн евро в месяц.

В этом сезоне центрбэк провел 34 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Силва является капитаном ПСЖ, который вышел в финал Лиги чемпионов.

В активе защитника 88 матчей и 7 голов за сборную Бразилии.

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