Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым

27 августа, 2020, 15:58

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы, соединяющей оккупированные Керчь и Севастополь

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Путин сам проехал по трассе "Таврида", которую строят уже четвертый год.

В России называют эту трассой "главной транспортной артерией, которая должна соединить" все главные города полуострова.

Президент России Владимир Путин в последний раз незаконно посетил захваченный полуостров 20 июля.