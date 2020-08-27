Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым
27 августа, 2020, 15:58
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы, соединяющей оккупированные Керчь и Севастополь
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Путин сам проехал по трассе "Таврида", которую строят уже четвертый год.
В России называют эту трассой "главной транспортной артерией, которая должна соединить" все главные города полуострова.
- Президент России Владимир Путин в последний раз незаконно посетил захваченный полуостров 20 июля.
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