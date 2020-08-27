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Espreso.tvОбществоПутин прибыл с визитом в аннексированный Крым

Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым


фото: reuters
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы, соединяющей оккупированные Керчь и Севастополь

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Путин сам проехал по трассе "Таврида", которую строят уже четвертый год.

В России называют эту трассой "главной транспортной артерией, которая должна соединить" все главные города полуострова.

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