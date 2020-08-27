Полиция открыла дело из-за ослабления карантина в Черновцах

27 августа, 2020, 21:19

Полиция Черновцов открыла производство по факту решения горсовета об ослаблении карантина в городе

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По факту принятия решения Черновицким городским советом следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Согласно этой статье, виновникам грозит штраф, ограничение свободы на срок до трех лет или до полугода тюрьмы.

В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничением, 26 августа, в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт.