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Espreso.tvОбществоПолиция открыла дело из-за ослабления карантина в Черновцах

Полиция открыла дело из-за ослабления карантина в Черновцах


фото: vcrti.com.ua
Полиция Черновцов открыла производство по факту решения горсовета об ослаблении карантина в городе

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По факту принятия решения Черновицким городским советом следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Согласно этой статье, виновникам грозит штраф, ограничение свободы на срок до трех лет или до полугода тюрьмы.

  • В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничением, 26 августа, в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт.

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