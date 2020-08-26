Карантин: полиция в Черновцах запретила перевозить пассажиров в общественном транспорте

26 августа, 2020, 14:41

В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничениям, сегодня, 26 августа, в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт

Об этом сообщил и.о. начальника Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина, передает УНИАН.

"Полиция запретила нам осуществлять перевозки пассажиров, так как Черновцы находятся в "красной" зоне", - сообщил и.о. начальника ЧТУ Сергей Ивашина.

По его словам, сегодня вблизи Калиновского рынка правоохранители намеревались составить админпротокол на водителя троллейбуса, однако руководству управления по телефону удалось уговорить полицейских этого не делать. После этого водитель высадил всех пассажиров и отправился в гараж. Также прекратили курсировать все остальные троллейбусы в городе.

"Полиция подчиняется непосредственно Киеву", - отметил Ивашина.

Как сообщили в Черновицком горсовете, также сегодня в городе прекратили работу маршрутные автобусы.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области отметили, что правоохранители не выдавали водителям троллейбусов и маршруток требований о запрете перевозки пассажиров. Однако намерения наложения протоколов на этих водителей в пресс-службе назвали "осуществлением проверки соблюдения карантинных ограничений".

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