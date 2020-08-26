 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин: полиция в Черновцах запретила перевозить пассажиров в общественном транспорте

Карантин: полиция в Черновцах запретила перевозить пассажиров в общественном транспорте

В Черновцах, которые по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесены к "красной" зоне эпидопасности, но отказываются следовать жестким ограничениям, сегодня, 26 августа, в 12:00 прекратил курсировать общественный транспорт

Об этом сообщил и.о. начальника Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина, передает УНИАН.

"Полиция запретила нам осуществлять перевозки пассажиров, так как Черновцы находятся в "красной" зоне", - сообщил и.о. начальника ЧТУ Сергей Ивашина.

По его словам, сегодня вблизи Калиновского рынка правоохранители намеревались составить админпротокол на водителя троллейбуса, однако руководству управления по телефону удалось уговорить полицейских этого не делать. После этого водитель высадил всех пассажиров и отправился в гараж. Также прекратили курсировать все остальные троллейбусы в городе.

"Полиция подчиняется непосредственно Киеву", - отметил Ивашина.

Как сообщили в Черновицком горсовете, также сегодня в городе прекратили работу маршрутные автобусы.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области отметили, что правоохранители не выдавали водителям троллейбусов и маршруток требований о запрете перевозки пассажиров. Однако намерения наложения протоколов на этих водителей в пресс-службе назвали "осуществлением проверки соблюдения карантинных ограничений".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать