Партия "За Будущее" выдвинула Гусовского кандидатом в мэры Киева
27 августа, 2020, 15:19
Депутат Киевсовета, ресторатор Сергей Гусовский будет участвовать в выборах мэра Киева
Об этом сообщает Общественное.
Его выдвинула партия "За будущее".
С 2014 года возглавлял "Самопомич" в Киевсовете, также баллотировался на должность Киевского городского председателя от "Самопомочи"
В 2018 году из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, Гусовского и еще 3-х депутатов исключили из партии "Самопомич". Тогда Гусовский и еще 17 депутатов вышли из фракции и создали депутатскую группу "Киевская команда", которую он и возглавил.
- Бывший народный депутат Егор Фирсов заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах городского головы Киева.
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