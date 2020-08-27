Партия "За Будущее" выдвинула Гусовского кандидатом в мэры Киева

27 августа, 2020, 15:19

Депутат Киевсовета, ресторатор Сергей Гусовский будет участвовать в выборах мэра Киева

Об этом сообщает Общественное.

Его выдвинула партия "За будущее".

С 2014 года возглавлял "Самопомич" в Киевсовете, также баллотировался на должность Киевского городского председателя от "Самопомочи"

В 2018 году из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, Гусовского и еще 3-х депутатов исключили из партии "Самопомич". Тогда Гусовский и еще 17 депутатов вышли из фракции и создали депутатскую группу "Киевская команда", которую он и возглавил.